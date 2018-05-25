Макрон выступил за компенсации европейским фирмам в случае санкций США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает меры по компенсациям европейским компаниям, которые могут пострадать от санкций США по Ирану.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
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