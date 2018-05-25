Макрон выступил за компенсации европейским фирмам в случае санкций США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает меры по компенсациям европейским компаниям, которые могут пострадать от санкций США по Ирану.

"Мы дали конкретный ответ в том, что касается французского государства, это моя ответственность. Также мы дали ответ нашим компаниям… на прошлой неделе мы приняли меры по коммерческой защите. И я предлагаю, я поддерживаю меры Еврокомиссии, которые представляют тоже возмещение соответствующим компаниям, также работу с европейским инвестиционным банком и компенсацию. И конечно выражаем соболезнования затронутым компаниям", — сказал Макрон на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.