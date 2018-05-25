Эксперт оценил слова Путина на ПМЭФ об объединении стран

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) следует рассматривать в контексте продолжения мюнхенской речи, а также как попытку создания нового объединения стран, которые критично относятся к внешней политике США, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политтехнолог Евгений Минченко.
По его словам, выступление Путина на ПМЭФ — это "попытка зафиксировать позицию создания нового объединения стран, которые критично относятся к внешней американской политике".
Политолог добавил, что в это объединение могут войти ряд европейских стран, недовольных политикой США, и Китай.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.