Эксперт оценил слова Путина на ПМЭФ об объединении стран

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) следует рассматривать в контексте продолжения мюнхенской речи, а также как попытку создания нового объединения стран, которые критично относятся к внешней политике США, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политтехнолог Евгений Минченко.

"Речь Путина на форуме — это продолжение традиций мюнхенской речи: достаточно жесткая критика в адрес США, хотя название страны не прозвучало, но понятно, что речь шла о Штатах. В этом смысле он не одинок, если послушать выступление (президента Франции Эммануэля) Макрона, оно тоже достаточно критично по отношению к американцам, да и ведущий сказал, что (президент США Дональд) Трамп обладает талантом объединять людей, но, видимо, имелось в виду объединять против его политики", — сказал Минченко.

По его словам, выступление Путина на ПМЭФ — это "попытка зафиксировать позицию создания нового объединения стран, которые критично относятся к внешней американской политике".

Политолог добавил, что в это объединение могут войти ряд европейских стран, недовольных политикой США, и Китай.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.