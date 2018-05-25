Нижегородская делегация представила на ПМЭФ судно на подводных крыльях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Делегация Нижегородской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентовала первое в постсоветской России судно на подводных крыльях "Валдай-45Р", сообщила пресс-служба правительства региона.

Работа над созданием судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" велась на нижегородском предприятии ЦКБ имени Алексеева в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы". Первое такое судно было спущено на воду осенью 2017 года в Чкаловском районе Нижегородской области.

"Суда на подводных крыльях ЦКБ имени Алексеева — это, безусловно, гордость нижегородской земли, нижегородского судостроения. Аналогов такие разработки в мире не имеют. Мы презентовали этот продукт большому количеству гостей Петербургского международного экономического форума. У "Валдай 45Р" огромный экспортный потенциал. За 40 лет производства более чем 5 тысяч судов именно такого проекта на подводных крыльях было произведено и поставлено в более чем 35 стран", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Альтернативный пассажирский речной транспорт может эксплуатироваться на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

По словам генерального директора — генерального конструктора Научно-производственного предприятия Георгия Анцева, новым судном уже заинтересовались представители из многих регионов России и ряда зарубежных стран.

"К проекту проявили большой интерес, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Заинтересовались им и наши стратегические партнеры из Индии, где много рек и проживает больше миллиарда граждан. Мы произвели уже два "Валдая 45Р", одно завершает свои ходовые испытания на Неве, второе начинает ходовые испытания в Нижегородской области, в Чкаловске", — отметил Анцев.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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