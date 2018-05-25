Калининградская область и РФФИ договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Правительство Калининградской области и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба регионального правительства.
Согласно положениям документа, стороны в течение ближайших пяти лет организуют ряд конкурсов проектов фундаментальных исследований. Такие разработки финансируются по принципу "рубль из регионального бюджета – рубль от фонда", то есть сумма, которую готово выделить правительство на научные проекты, удваивается РФФИ. При этом каждый проект должен пройти предварительную экспертизу и быть конкурентоспособным.
Губернатор отметил, что при подготовке соглашения научные организации области представили более 150 проектов в рамках 12 направлений научных исследований.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.