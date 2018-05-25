Глава МВФ прогнозирует отток капитала из развивающихся экономик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Странам с развивающимися рынками грозит серьезный отток капитала, в целом же над мировой экономикой нависли целых три "тучи", заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Однако есть и не слишком хорошая новость, а именно: мы наблюдаем бури, о которых нам говорят прогнозы. Эти бури включают три большие тучи, о которых я сейчас скажу. Есть, конечно, много других, но в краткосрочной перспективе грядущие штормы следующие. Во-первых, уровень и бремя задолженности, которая висит на плечах суверенных государств и корпораций. Сейчас это примерно 162 триллиона долларов, примерно 220% ВВП. Это намного больше, чем когда бы то ни было, в том числе после Второй мировой войны", — сказала Лагард в ходе пленарного заседания.
Вторая "туча", по ее словам, представляет собой "финансовую хрупкость", которая "скорее всего, приведет к серьезному оттоку капитала" из стран с развивающимися рынками.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.