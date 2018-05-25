МТС выделит 3,5 миллиарда рублей на цифровую экономику в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Компания МТС планирует в 2018-2020 годах инвестировать 3,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры связи и цифровизацию экономики Ростовской области, сообщает правительство области.

Соглашение о стратегическом партнерстве в реализации программ развития инновационной инфраструктуры региона подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент группы МТС Алексей Корня на площадке Петербургского международного экономического форума.

С 2018 по 2020 годы компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры связи и цифровизацию экономики донского региона 3,5 миллиарда рублей. Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Ростовской области инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики области и ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов.

Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон, направленное на реализацию программы "Цифровая экономика РФ", инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни жителей Ростовской области.

"МТС видит своей стратегической целью в Ростовской области содействие развитию инфраструктуры и экономики региона", — сказал Корня. Он добавил, что инвестиции пойдут, в том числе, на запуск инновационных цифровых решений, направленных на модернизацию экономики и жизни граждан, внедрение технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских и образовательных услуг и инфраструктурные решения в области "умного города".

По словам Голубева, область продолжает партнерские отношения с компанией, которые существуют на протяжении ряда лет. "С 2013 года действовало соглашение, по которому компания в течение трех лет вложила в развитие технической инфраструктуры донского региона три миллиарда рублей. Мы уверены в надежности этого партнера", — сказал губернатор.

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