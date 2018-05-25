С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Правительство Нижегородской области подписало 11 соглашений о сотрудничестве за первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил врио губернатора региона Глеб Никитин в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

В четверг на ПМЭФ были подписаны соглашения о сотрудничестве Нижегородской области с Московской, Калужской, Рязанской, Костромской и Челябинской областями. Также подписаны соглашения о сотрудничестве региона с Росстандартом, Российским экспортным центром, производственной компанией "ВИС", ПАО "Почта банк", ООО "КОНТ", издательством "Просвещение".

"Петербургский международный экономический форум — это фантастически эффективная площадка, где можно решить большое количество вопросов и провести большое количество переговоров. У меня в первый день работы форума было более сорока переговоров, планируется сейчас еще около 15. За первый день работы на ПМЭФ мы подписали 11 соглашений, планируем подписать еще несколько", — сказал Никитин.

По его словам, одним из примеров конкретных шагов может служить подписанный на ПМЭФ документ об условиях концессионного соглашения о создании информационно-диспетчерского центра и так называемых "умных" остановок между "Ростелекомом" и администрацией Нижнего Новгорода.

"Это соглашение о строительстве 334 "умных" остановок является развитием документа, который мы подписали с президентом "Ростелекома" Михаилом Осеевским в апреле. Он касается большого проекта "Умный регион", частью которого становится Нижегородская область. Проект предполагает еще целый ряд направлений, в том числе по управлению дорожным движением. Вчера этот вопрос активно обсуждался на панельной сессии, где были представлены крупные регионы и города, в том числе Париж и Турин, которые делились опытом. И я могу сказать, что то, что мы делаем, находится в тренде происходящего в мире", — отметил врио губернатора.

Он также добавил, что в ходе подписания соглашений с другими регионами России обсуждалось взаимодействие в области промышленности по расширению товарооборота и увеличению взаимных поставок.

"Кроме того, мы говорили об обмене опытом по работе с инвесторами и по определению специализации друг друга, чтобы точнее понимать, в каком регионе какому инвестору целесообразнее "приземлить" свои проекты. Считаю, это очень перспективное направление с учетом поставленной на федеральном уровне задачи по определению специализации регионов. Лучше не дожидаться, пока федеральный центр сам сформулирует подходы относительно того, какому региону чем нужно заниматься, а попробовать, получая информацию друг от друга, самим сформулировать соответствующие предложения", — подчеркнул Никитин.

Врио губернатора также отметил подписанное соглашение с Российским экспортным центром.

"С их помощью мы планируем начать пилотную разработку региональных программ поддержки экспорта. Для нас это один из основных шагов на пути к тому, чтобы войти в десятку крупнейших регионов-экспортеров России", — подчеркнул Никитин.

Он рассказал, что на ПМЭФ правительство Нижегородской области провело переговоры с рядом крупнейших компаний, в том числе мировых – Coca-Cola, Saint-Gobain, Volkswagen – по расширению их присутствия в Нижегородской области. По словам Никитина, у этих компаний есть конкретные проекты, направленные на расширение производства в регионе.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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