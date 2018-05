"Роснефть" изучит возможность поставок газа в Египет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Роснефть", Fleet Energy и Fleetliner Energy S.A. в рамках Петербургского международного экономического форума подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает изучение возможности создания совместного предприятия для совместных поставок газа в Египет, сообщает "Роснефть".

"Документ закрепляет намерение сторон изучить возможности создания совместного предприятия с целью формирования сбытовой цепочки для последующей поставки газа промышленным потребителям Египта", — говорится в сообщении.

Fleet Energy Inc. имеет офисы в Москве и Каире. Компания входит в холдинг Fleet Holding Inc. вместе с другими компаниями: Fleet Tanking Inc., Fleet Offshore Petroleum Services Inc., Fleet Oil&Gas S.A. Также в группу компаний входит Fleetliner Energy S.A.

