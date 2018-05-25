В Ростуризме прокомментировали идею курортного сбора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Взимание курортного сбора является важным инструментом повышения качества туристской инфраструктуры, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в интервью каналу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

1 мая 2018 года эксперимент по взиманию курортного сбора начался в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года, в Краснодарском крае срок начала выплат перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, которые приедут на ЧМ-2018.

"Мы считаем это важным инструментом повышения качества туристской инфраструктуры в регионах", — заявил Сафонов, отметив, что "введение курортного сбора не является обязательностью, это возможность для региона".

"Принципиально важным является следующее — денежные средства, собираемые с туристов, с наших граждан, имеют целевое назначение. Они не могут быть потрачены ни на что иное, кроме как улучшение туристской инфраструктуры. И с этой точки зрения, я считаю, туристы, которые заплатили свой курортный сбор, потом сумеют убедиться, что эти деньги потрачены во благо", — подчеркнул Сафонов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.