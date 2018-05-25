С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в случае предоставления доказательств заявлений о приставаниях депутата Леонида Слуцкого к журналисткам разговор с ним будет "уже в другом ключе".

"Фото никто не видел, аудиозапись не была представлена, только расшифровка. Обвинения строятся лишь на заявлениях. Подтверждение заявлений если будет, тогда мы будем разговаривать уже в другом ключе. Пока комиссия Госдумы не нашла оснований для того, чтобы признать его виновным, исходя именно из отсутствия доказательств", — сказал Володин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Главу международного думского комитета Слуцкого ранее обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.