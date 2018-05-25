Предприятия Ярославской области смогут поставлять продукцию для "Интер РАО"

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Власти Ярославской области договорись с энергокомпанией "Интер РАО" о том, что предприятия региона смогут поставлять свою продукцию для нужд холдинга, сообщает в пятницу областное правительство.

Соглашение о развитии взаимодействия Ярославской области и "Интер РАО" подписали 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления холдинга Борис Ковальчук.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия, в том числе небольшие, могли встраиваться в производственные цепочки "Интер РАО". Сегодня мы договорились создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители холдинга, промышленности и правительства области. Эта группа займется детальной проработкой вопроса поставок ярославской продукции для нужд "Интер РАО", — сказал Миронов. Также правительство региона планирует совместно с "Интер РАО" решать вопросы подготовки кадров в сотрудничестве с университетами и научно-техническим сообществом Ярославской области.

"В Ярославской области мы видим серьезный научный и производственный потенциал, удобную логистику. Это позволяет нам увеличить инвестиции и объем закупок продукции Ярославской промышленности. Поэтому сейчас мы договорились, что мы сделаем карту по тем типам оборудования, смазочных материалов, расходных материалов, которые мы используем на наших генерирующих объектах, и посмотрим, что могут предложить предприятия Ярославской области", — сказал Ковальчук.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергохолдинг, управляющий активами в РФ а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,5 ГВт. Сотрудничество Ярославской области с холдингом длится уже несколько лет. В регионе при участии "Интер РАО" создан завод "Русские газовые турбины", который производит турбины мощностью 77 МВт.

ПМЭФ в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.