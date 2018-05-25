Дворкович оценил работу "Сколково" после введения санкций США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Санкции США против Виктора Вексельберга в целом не повлияли на работу фонда "Сколково", никто из иностранных участников совета фонда не ушел, заявил журналистам сопредседатель фонда Аркадий Дворкович.

Сопредседатель фонда Вексельберг и его группа "Ренова" попали под апрельские санкции США.

"На "Сколково" санкционный режим не повлиял. Понятно, что есть определенные сложности, но мы с честью выходим из трудных ситуаций, продолжаем работать и двигаться вперед. Персональные санкции затрудняют работу "Реновы" и самого Вексельберга, но "Сколково" продолжает работать. Мы в ежедневном режиме занимаемся инновациями и новыми бизнесами, платим налоги в бюджет", — сказал Дворкович.

Отвечая на вопрос, выходили ли иностранные инвесторы из советов "Сколково", он сказал: "В связи с санкциями — никто".

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