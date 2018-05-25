Фурсенко заявил о недостаточном финансировании образования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Российское образование в настоящее время недостаточно финансируется, однако излишний экономизм может тоже навредить; инвестициями являются не только деньги – важен так называемый человеческий капитал, считает помощник президента РФ, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.

"Излишний экономизм может только навредить… Мы говорим только о деньгах. С одной стороны, и я, может быть, рискну вызвать несогласие — не столько отсутствие денег главная проблема. Хотя я полностью согласен с тем, что образование недофинансировано в России, есть и другие проблемы", — сказал Фурсенко на панельной сессии в рамках ПМЭФ.

Он напомнил слова президента РФ о новом качестве человеческого капитала и его важности в целом. "Инвестиции без соответствующих инвестиций в качестве людей, в качестве новых знаний, даже не технологий — знаний, причем деньги тут играют, конечно, важную, но не единственную роль, об этом мы говорим гораздо меньше", — сказал он.

По словам Фурсенко, можно вложить "даже очень большие деньги" в новые подходы, инфраструктуру, технологии, которые во многом копируют другие или косметически улучшают образование, "которое в свое время было очень неплохим в Советском союзе", однако решит ли это стоящие перед страной задачи — большой вопрос. "Я в этом случае хотел бы сказать, что инвестиции — это не только деньги, оборудование, сооружения и так далее", — подчеркнул экс-министр.

Помимо отсутствия средств, отметил помощник президента, проблемой является и свойственный образованию консерватизм. Он отметил, что в этом есть свои плюсы, но консерватизм "мешает делать решительные шаги не только в системе перестройки инфраструктуры". Например, уточнил Фурсенко, часто говорят о непосильной учебной нагрузке на преподавателей в высших учебных учреждениях. Тем не менее, обратил внимание помощник президента, зачастую преподаватели сами отказываются перестроить учебный процесс.

"Тут играют самую серьезную роль не нормативные ограничения, а именно отказ преподавателей перейти от классической модели к, скажем, установочным лекциям, к консультациям, к партнерским отношениям со студентами. То же самое мы можем сказать и про школу", — заключил Фурсенко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.