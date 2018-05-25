Ольга Голодец попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
Затем Голодец была награждена памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в этом году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.