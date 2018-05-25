Голодец считает развитие отечественного кино достижением Мединского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Большим достижением Владимира Мединского на посту министра культуры стало развитие отечественного кино, заявила вице-премьер Ольга Голодец в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне кажется, самые его большие достижения — в области кино. Сегодня те, кто занимается кино, мультипликацией, они говорят с восторгом, что отрасль функционирует, появляется много новых интереснейших кинолент. Вы сами, наверное, смотрели многие из фильмов, которые были созданы в последнее время. Это и фильмы о космонавтах, и о спортсменах, "Собибор". Появляется действительно большое количество фильмов отечественных, они хорошие, интересные, о нас. Здесь есть совсем иное сопереживание. Мне кажется, это прорыв, и он случился во многом благодаря такому серьезному творческому и управленческому союзу", — заявила Голодец.

Она отметила, что "склонна оценивать людей по их результатам", и с ее точки зрения, результаты в области культуры "сегодня находятся на очень высоком уровне". В частности это выражается в посещении театров, музеев.

Голодец также отметила, что одной из проблемных точек в сфере культуры являются регионы. В качестве одной из главных задач министерства она видит распространение культуры в субъектах РФ.

"У нас, к сожалению, ситуация неоднородная. Мы первая страна в мире по хореографическому искусству, но у нас очень много людей, которые никогда не были в театре и не видели балетных постановок вживую. Это совершенно другое ощущение, впечатление. Поэтому донести музыкальные шедевры, шедевры исполнительского искусства до людей в регионах — это очень важно сегодня. Это формирует культуру нации", — сказала Голодец.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил вновь назначить Мединского министром культуры РФ. Позднее Путин подписал соответствующий указ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.