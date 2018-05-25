С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Российская анимация является успешной, ориентированной на экспорт отраслью, поэтому государство будет всячески ее поддерживать, заявила в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Тема на повестке. Сегодня анимационной отрасли даны новые возможности, у них появились такие же налоговые преференции, как у системы "Сколково". Это даст серьезный импульс работе отрасли. Вместе с тем отрасль ставит новые вопросы по субсидированию регистрации прав собственности на российские бренды, и мы серьезно прорабатываем этот вопрос. Мы надеемся, что сможем помочь анимационной отрасли в этом вопросе. Мы будем всячески поддерживать нашу анимацию, потому что это успешная отрасль, она сегодня экспортно ориентирована", — сказала Голодец.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о предоставлении льгот по страховым взносам и НДС российским производителям мультфильмов. Документ устанавливает на 2018-2023 годы общий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 14% (обычный взнос равен 30%) для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции. Аналогичный тариф сейчас установлен для российских организаций, работающих в области информационных технологий.