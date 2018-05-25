ПМЭФ показывает рост влияния России в мире, заявил глава Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум показывает, что влияние России в мире выросло, а экономика страны, несмотря на санкции, вышла на траекторию устойчивого развития, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он принимает участие в работе ПМЭФ.

"Масштабы и представительность форума свидетельствуют о росте влияния России в мире. Экономика нашей страны, несмотря на санкции, вышла на траекторию устойчивого развития. Наглядное тому подтверждение – реализация грандиозного проекта по строительству Крымского моста", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.