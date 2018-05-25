Скворцова призвала сформировать пациентоцентристскую систему ОМС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Формирование пациентоцентристской системы ОМС – это основной вектор развития страхования в России, заявила РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Помощь в формировании пациентоцентристской системы — это главный вектор нашего развития… Каждый пациент должен иметь мобильный телефон своего врача, которого он может выбрать раз в год, и второй мобильный телефон — своего страхового представителя, который поможет в реализации главного права каждого человека — на сохранение здоровья", — заявила Скворцова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2018.

По ее словам, страховой представитель подскажет, когда пройти диспансеризацию, предоставит расписание всех специалистов, поможет с плановой госпитализацией, ответит на любые вопросы. "Если есть претензии к врачу, то в судебном порядке снимет какие-то разногласия", — добавила министр.

Скворцова напомнила, что с 2016 года Минздрав совместно с федеральным фондом ОМС начал внедрять новый для России институт — институт страховых представителей медицинского страхования, и сейчас их уже 9 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.