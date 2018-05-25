В России зафиксировали порядка 700 случаев заболевания корью с начала года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Порядка 700 случаев заболевания корью зафиксировано в России в текущем году, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации в этом году около 700 случаев на всю страну, и для нас это предмет пристального внимания. Зимой это было, мы справились, и сегодня это единичные случаи также по стране, хотя завозы есть", — сказала Попова в пятницу в ходе круглого стола "Роль бизнеса в глобальном развитии: может ли благотворительность быть выгодной?", проходящего в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.