Систему ОМС сбалансируют в более чем 60 регионах к концу 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Система ОМС в России к концу 2018 года будет сбалансирована и в дальнейшем преобразована в вертикальную структуру, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на площадке ПМЭФ.

"Благодаря тесному контакту с регионами и разъяснительной работе мы более чем в 60 регионах к концу года сбалансируем программу. Во-первых, с отсрочкой определенной и с разным темпом как бы совершенствования в каждых регионах", — сказала Скворцова.

"Кроме того, у нас остаются регионы, которые так и не делают так, как надо. И последовательный шаг в завершении реформирования этой системы — это вертикализация фонда, преобразование территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения единого федерального фонда ОМС и введение правила двух ключей", — подчеркнула министр.

"То есть территориальные комиссии, которые необходимы для учета специфики каждого региона и региональных особенностей, должны возглавлять и руководитель регионального здравоохранения, и руководитель территориального подразделения единого фонда. Вот тогда уже при планировании и формировании программ не будет местечковых локальных искажений и при реализации их не будет", — пояснила Скворцова.

До этого министр довольно подробно рассказала о том, какие проблемы сохраняются в системе ОМС.

"Фонд ОМС децентрализованный. Мы имеем федеральный фонд, и мы имеем 86 территориальных фондов ОМС. И несмотря на то что мы ежегодно принимаем общую государственную программу гарантий и сейчас уже отнормировано все – нормативы по объемам помощи, по качеству помощи и так далее, мы видим, что в регионах идут искажения при формировании их территориальных фрагментов. В том или ином направлении", — заметила она.

Для того чтобы их устранить, напомнила Скворцова, с 2015 года началось подписание трехсторонних соглашений – регионом, Минздравом и федеральным фондом ОМС. "Но мы выявляем нарушения, мы не имеем возможности наказывать население этого региона, не доводя деньги на оказание им помощи. Мы разъясняем, объясняем, но у нас нет юридических возможностей заставить изменить ситуацию", — сказала министр.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.