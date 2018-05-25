Песков пообещал, что пленарное заседание ПМЭФ с Путиным будет интересным

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главное пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, участие в котором примет президент РФ Владимир Путин, будет интересным, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о графике президента на пятницу, в частности, Путин участвует во втором дне ПМЭФ и выступит на пленарном заседании. "Главное пленарное заседание форума — будет интересно", — заверил Песков.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.