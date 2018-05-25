Второй день работы Петербургского экономического форума начался с Делового завтрака Сбербанка. Кроме того, прошли сессии, посвященные энергетике, бюджетной и социальной политике. Ключевые встречи первой половины дня — в фотоленте Ria.ru.
Второй день работы ПМЭФ
14:1425.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
Участники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГерман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.
Герман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.
Центральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Министр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
Гости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.
Главный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.
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