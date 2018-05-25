РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Петербургский международный экономический форум

Второй день работы ПМЭФ

14:1425.05.2018
0360
Участники во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
На Петербургском международном экономическом форуме
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко (справа) в радиорубке Sputnik на площадке VII международного форума Арктика: настоящее и будущее
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
На Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Президент Молдавии Игорь Додон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме
На Петербургском международном экономическом форуме
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Гости форума во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
Игорь Сечин и Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Участники во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГерман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Герман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Центральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко (справа) в радиорубке Sputnik на площадке VII международного форума Арктика: настоящее и будущее
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.Президент Молдавии Игорь Додон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Гости форума во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.Игорь Сечин и Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Главный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.
Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018Второй день работы ПМЭФ14:1425.05.2018
Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music AwardsЛучшие фото недели: букет Меркель, новые деньги и потоки лавы на Гавайях12:3625.05.2018
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на стенде Международного информационного агентстваРоссия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Первый день работы ПМЭФ18:2224.05.2018
ДжемПопугаи и космический футбол: самые креативные граффити к ЧМ-2018 в Москве15:1424.05.2018
На Петербургском международном экономическом форумеНачало работы Петербургского международного экономического форума14:1424.05.2018
Село Шабо, Одесская область. 21 ноября 2015. В поисках ЛенинаВ поисках утраченного Ленина: как на Украине переделывают статуи вождя08:0024.05.2018
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 на всеармейском конкурсе Чистое небо-2018"Иглы" и "Вербы" в небе над Краснодарским краем19:3323.05.2018
Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзал в Санкт-ПетербургеСтартовый день ПМЭФ16:1423.05.2018
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-ПетербургеФестиваль песчаных скульптур в Петербурге13:5623.05.2018
Вид с высотки на Кудринской площадиУют и драгоценные камни: как создается ночной облик Москвы13:4223.05.2018
Все фотоленты

Второй день работы Петербургского экономического форума начался с Делового завтрака Сбербанка. Кроме того, прошли сессии, посвященные энергетике, бюджетной и социальной политике. Ключевые встречи первой половины дня — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена