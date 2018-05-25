С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Строительство последнего, восьмого участка федеральной трассы "Таврида", которая свяжет Крымский мост с Севастополем, начнется в этом году, проект уже направлен для заключения в Главгосэкспертизу, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В настоящее время в Севастополе ведется строительство седьмого участка "Тавриды", который проходит от границы с Бахчисарайским районом до двухполосной дороги, ведущей в город. Строительство восьмого участка предусматривает расширение дороги до четырех полос и возведение двухуровневой развязки.

"Мы подготовили технико-экономическое обоснование и зашли в Главгосэкспертизу. Уверен, что получим заключение, потому что проектировщик тот же самый, что проектировал остальные семь участков трассы "Таврида". Стоимость приблизительно такая же, как и седьмого участка, порядка 11-13 миллиардов рублей, но вывод можно будет сделать по результатам Главгосэкспертизы. К концу этого года мы рассчитываем заключить контракт на проектирование и строительство этой дороги. Само строительство начнется в этом году", — сказал Овсянников в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, задача по строительству дороги к концу 2020 года будет выполнена в срок.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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