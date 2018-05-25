Голикова призвала не допустить разбалансировку региональных бюджетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Региональные бюджеты за последние шесть оказались сильно разбалансированы в силу возложения на них дополнительных обязательств, но сейчас такую ситуацию допускать нельзя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Если это будет разобщенный подход к отраслям, я буду решать, например, (вопросы) образования, а кто-то, например — дорожного строительства, это к хорошему не приведет. Мы имели не очень хороший опыт в предыдущие шесть лет, когда эта внутренняя разобщенность привела к тому, что бюджеты регионов оказались сильно разбалансированы в силу возложения на них дополнительных обязательств. Мы не должны допустить этой ситуации сейчас", — сказала Голикова, выступая на панельной сессии в рамках ПМЭФ.

По ее словам, открытым остается вопрос — нужно ли предоставить больше свободы региональным властям для реализации приоритетных задач или решать их на федеральном уровне.

"Думаю, что важно найти баланс компромиссов, чтобы не снижать инициативу самих регионов, поскольку они напрямую работают с населением", — сказала Голикова.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.