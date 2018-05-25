Силуанов сообщил о работе по снижению зависимости экономики от цен на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая РИА Новости. Власти РФ создали базис для того, чтобы экономика в меньшей степени зависела от цен на нефть, и теперь готовы проводить реформы для ее дальнейшего развития, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Самая сложная задача, пожалуй, это достижение темпов экономического роста. Потому что будет рост — будет и благосостояние, будет лучше жить нашим гражданам. Собственно, это основная наша задача, основная задача правительства", — сказал Силуанов, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

"Сейчас мы создали базис, который в меньшей степени зависит от внешних факторов, в том числе от цен на нефть. И сейчас как раз нужны реформы. И это очень здорово, что у нашей аудитории основной запрос был как раз на реформы", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.