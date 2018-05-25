Глава ЕАБР назвал вопрос отказа от расчетов в долларах актуальным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Вопрос отказа от расчетов в долларах очень актуален, это возможно, страны ЕАЭС уже переходят на расчет в нацвалютах, рассказал РИА Новости глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

"Вопрос на повестке дня, очень актуален. Это возможно в ближайшей перспективе. Страны ЕАЭС уже потихоньку переходят. Я бы хотел, чтобы (расчёты были – ред.) в рублях", — сказал он.

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