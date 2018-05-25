Инвестиции в образование сейчас важнее, чем в инфраструктуру, заявил Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Инвестиции в образование для России сейчас важнее, чем в инфраструктуру, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"На втором месте (среди ключевых задач — ред.) я бы назвал реформу образования и вообще вложения в человеческий капитал. Но здесь я бы сразу на второе место поставил бы перераспределение или бюджетный маневр в пользу… образования, здравоохранения и инфраструктуры", — сказал Кудрин.

"Сегодня надо относиться к вложениям в человеческий капитал как к инвестициям. Вот если мы будем делить инвестиции, а вот образование и здравоохранение — это некая социальная сфера, поддержка определенных стандартов, гуманизация человека, — это не совсем верно. Вот инвестиция в образование и есть главная инвестиция в стране, она сегодня важнее, чем инфраструктурная, или не менее важная", — отметил он.