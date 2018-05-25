Глава "Почты России" рассказал об инвестициях в цифровизацию компании

С.-ПЕТЕРБУРГ — РИА Новости. "Почта России" близка к завершению разработки стратегии на 2018-2022 годы, которая, в частности, предполагает инвестиции в цифровизацию компании в размере 10-15 миллиардов рублей, заявил гендиректор компании Николай Подгузов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018.
По его словам, компания уже занимается проектами цифровизации.
"Цифровая трансформация нашей сети, построение цифровой логистической системы — это не просто какая-то дань моде, это вопросы повышения эффективности работы "Почты России" как экономически эффективного предприятия. Поэтому мы сейчас этим активно заняты, у нас реализуется несколько проектов (в сфере цифровизации — ред.)", — сказал Подгузов.
По его словам, проект стратегии находится в высокой стадии готовности. "Мы планируем в ближайшее время уже иметь текст проекта стратегии, который в дальнейшем будем обсуждать с правительством и уже оттачивать на площадке правительства и далее мы представим ее общественности. У нас цель — в 2018 году принять новую стратегию" — сказал Подгузов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.