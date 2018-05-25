Орешкин заявил, что американские компании "очень активны" на ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью французскому изданию Echos, что несмотря на санкции американские компании "очень активны" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Парадоксально, США вводят санкции против нас, но американские предприятия очень активны на этом экономическом форуме в Санкт-Петербурге в поисках рынков в России", — сказал Орешкин.

"США хотят создать атмосферу, в которой есть меньше возможности предвидения для европейцев. Эти санкции с их экстерриториальностью заставляют страдать европейские предприятия", — добавил министр. Он отметил, что это происходит прямо, если европейские компании сотрудничают с Россией, или косвенно, "рикошетом".

При этом Орешкин заявил, что "несмотря на четыре года геополитической напряженности, европейские предприятия, базирующиеся в России, до сих пор никогда не страдали от действий российского правительства".

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.