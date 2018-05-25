Орешкин заявил, что американские компании "очень активны" на ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью французскому изданию Echos, что несмотря на санкции американские компании "очень активны" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"США хотят создать атмосферу, в которой есть меньше возможности предвидения для европейцев. Эти санкции с их экстерриториальностью заставляют страдать европейские предприятия", — добавил министр. Он отметил, что это происходит прямо, если европейские компании сотрудничают с Россией, или косвенно, "рикошетом".
При этом Орешкин заявил, что "несмотря на четыре года геополитической напряженности, европейские предприятия, базирующиеся в России, до сих пор никогда не страдали от действий российского правительства".
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.