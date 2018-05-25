В Госдуме ждут предложений правительства по пенсионному возрасту

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Госдуме ждут предложений правительства по пенсионному возрасту, заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

"Пока ждем предложений правительства", — сказал Жуков РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, добавив, что кабмин их еще пока не представил.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.