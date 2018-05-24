Расширение ОЭЗ "Калуга" пока не планируется, заявил губернатор региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Расширение особой экономической зоны "Калуга" пока не планируется, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
ОЭЗ "Калуга" размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. В настоящее время в ОЭЗ "Калуга" 14 резидентов, один из которых, ООО "Агро-Инвест", уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.