Расширение ОЭЗ "Калуга" пока не планируется, заявил губернатор региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Расширение особой экономической зоны "Калуга" пока не планируется, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Особая экономическая зона "Калуга" занимает 1042 гектара на двух территориях. Этого пока нам достаточно. Но хотя, надо сказать, что осталось менее 30% для освоения территории. Но мы пока не планируем ее расширять. У нас есть еще немного свободной земли в наших индустриальных парках. Одним словом, нам нужно вот эту территорию пока освоить, а потом будем думать о дальнейших решениях", — сказал он.

ОЭЗ "Калуга" размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. В настоящее время в ОЭЗ "Калуга" 14 резидентов, один из которых, ООО "Агро-Инвест", уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.