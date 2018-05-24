Под Ярославлем появится производство дизель-генераторов

БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Российский производитель дизель-генераторов — завод ПСМ — инвестирует 500 миллионов рублей в новое производство в Ярославской области, сообщает правительство региона.
Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали в четверг губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор завода ПСМ Андрей Медведев.
Создание производства дизель-генераторов большой мощности планируется в Тутаевском районе. В результате строительства завода будет создано около 200 новых рабочих мест.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.