Под Ярославлем появится производство дизель-генераторов

​БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Российский производитель дизель-генераторов — завод ПСМ — инвестирует 500 миллионов рублей в новое производство в Ярославской области, сообщает правительство региона.

"В Ярославской области в 2020 году появится новое производство по выпуску дизель-генераторов большой мощности. Инвестиции в проект составят не менее 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали в четверг губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор завода ПСМ Андрей Медведев.

Создание производства дизель-генераторов большой мощности планируется в Тутаевском районе. В результате строительства завода будет создано около 200 новых рабочих мест.

Завод ПСМ специализируется на разработке и производстве техники на базе дизельных двигателей. У компании уже есть две площадки в Ярославской области. В областном центре с 2005 года собирают дизельное оборудование и автоматику, проводят испытания готовой продукции. В Тутаеве, с 2013 года изготавливают металлические детали изделий: рамы, топливные баки, контейнеры, капоты и шумозащитные кожухи, отмечается в сообщений.

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