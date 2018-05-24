В Ярославской области построят новую судоверфь к 2022 году

БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Компания "Паритет-Центр" намерена к 2022 году построить в Ярославской области новую судоверфь, вложив в проект 400 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
Соглашение между компанией и правительством Ярославской области подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.
"К концу 2022 года в регионе будет построена еще одна судоверфь и выпущена пилотная партия кораблей. Проект реализует ООО "Паритет-Центр", — говорится в сообщении.
Проектом предусмотрено создание двух эллингов для изготовления судов до 30 метров, административно-бытового комплекса для проектно-конструкторского бюро, вспомогательной инфраструктуры. Планируется не менее 45 новых рабочих мест.
На стенде Ярославской области представлен еще один уникальный проект "Паритета" — яхта, оснащенная системой виртуальной реальности. Пока модель существует в единственном экземпляре и эксплуатируется в Ярославле. Эта разработка позволяет совместить прогулку по воде с воображаемым полетом над центром города, говорится в сообщении.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.