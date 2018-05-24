В Ярославской области построят новую судоверфь к 2022 году

БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Компания "Паритет-Центр" намерена к 2022 году построить в Ярославской области новую судоверфь, вложив в проект 400 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Соглашение между компанией и правительством Ярославской области подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.

​"К концу 2022 года в регионе будет построена еще одна судоверфь и выпущена пилотная партия кораблей. Проект реализует ООО "Паритет-Центр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в расширение проектных мощностей компания планирует вложить около 400 миллионов рублей. Компания производит комфортабельные яхты на подводных крыльях, спрос на которые постоянно увеличивается.

Проектом предусмотрено создание двух эллингов для изготовления судов до 30 метров, административно-бытового комплекса для проектно-конструкторского бюро, вспомогательной инфраструктуры. Планируется не менее 45 новых рабочих мест.

На стенде Ярославской области представлен еще один уникальный проект "Паритета" — яхта, оснащенная системой виртуальной реальности. Пока модель существует в единственном экземпляре и эксплуатируется в Ярославле. Эта разработка позволяет совместить прогулку по воде с воображаемым полетом над центром города, говорится в сообщении.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.