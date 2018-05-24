Министр экономики Сирии призвал к содействию в восстановлении страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сирия переходит к этапу восстановления экономики, в котором большая роль отводится российским компаниям, и требует содействия с партнерами, как на локальном, так и на мировом уровне, сказал РИА Новости министр экономики Сирии Мохаммад Самир Халиль.

"На столе переговоров всегда находится сотрудничество с российскими компаниями. Российские компании во множестве областей нужны в Сирии в настоящее время и в будущем. Мы на пороге этапа восстановления, имеется ввиду, мы начали восстановление экономики. Этот этап не краткосрочный, и нуждается в больших усилиях на локальном уровне и на уровне взаимодействия с партнерами и друзьями на мировом уровне", — сказал Халиль.

Министр отметил, что российские компании имеют опыт, в котором нуждается сегодня Сирия, и процесс взаимодействия идет постоянно.

Отвечая на вопрос о причинах укрепления сирийского фунта, Халиль пояснил, что национальная валюта крепнет на фоне побед сирийской армии на полях сражений. По его словам, экономическая обстановка в стране становится все более благоприятной в связи с ростом уровня безопасности и стабильности.

Мохаммад Самир Халиль возглавляет сирийскую делегацию на XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.