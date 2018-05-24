Ростовская область привлекла 300 миллиардов рублей инвестиций в 2017 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ростовская область в рамках долгосрочной стратегии развития в 2017 году привлекла более 300 млрд рублей инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в течение более семи лет в Ростовской области реализуется программа "Губернаторская сотня", которая объединяет более 100 губернаторских проектов. К настоящему времени реализовано 54 проекта, в рамках которых создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Ожидают реализации, по словам губернатора, еще 60 проектов общим объёмом инвестиций 325 миллиардов рублей. В случае успешной их реализации в области будет создана еще 21 тысяча новых рабочих мест.

"По итогам прошлого года более 300 миллиардов инвестиций пришло в Ростовскую область", — сказал Голубев.

По словам губернатора, инвесторы в соответствии со специальным областным законом, получают в рамках этого проекта особые преференции. В рамках данной инвестпрограммы разрабатывается стратегия развития Ростовской области до 2030 года. Губернатор подчеркнул, что под контролем губернатора находятся в том числе очень небольшие проекты в малых населенных пунктах.

"Инвестиционный климат, который нужно создавать в регионе, должен работать на каждого субъекта предпринимательства. И на крупного инвестора с многомиллиардными вложениями, и на мелкого предпринимателя, который тоже создает новые рабочие места", — сказал Голубев.

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