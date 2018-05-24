Газпромбанк профинансирует строительство завода белковых концентратов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Газпромбанк и группа компаний "Содружество" на ПМЭФ подписали соглашение, в рамках которого банк профинансирует строительство завода по производству белковых концентратов в Калининградской области, сообщает кредитная организация в четверг.

"Газпромбанк профинансирует строительство завода по производству белковых концентратов группы компаний "Содружество"… Соответствующее трехстороннее соглашение было заключено в четверг, 24 мая, в ходе Петербургского международного экономического форума. В рамках реализации проекта будет создано предприятие по производству белковых концентратов (SPC) мощностью 500 тонн/сутки в городе Светлый Калининградской области", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения ГК "Содружество" планирует инвестировать в проект не менее трех миллиардов рублей, из которых 70% профинансирует Газпромбанк. Региональное правительство со своей стороны намерено оказывать поддержку реализации проекта для его успешного завершения.

"Мы высоко ценим установившиеся доверительные отношения с ГК "Содружество", видим хорошую перспективу нашей совместной деятельности и готовы оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов Группы, содействуя тем самым прогрессу в отечественном агропромышленном комплексе", — отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.

"Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие Калининградской области, одного из приоритетных для нас регионов, надежной площадки для реализации инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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