Газпромбанк профинансирует строительство завода белковых концентратов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Газпромбанк и группа компаний "Содружество" на ПМЭФ подписали соглашение, в рамках которого банк профинансирует строительство завода по производству белковых концентратов в Калининградской области, сообщает кредитная организация в четверг.
В рамках соглашения ГК "Содружество" планирует инвестировать в проект не менее трех миллиардов рублей, из которых 70% профинансирует Газпромбанк. Региональное правительство со своей стороны намерено оказывать поддержку реализации проекта для его успешного завершения.
"Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие Калининградской области, одного из приоритетных для нас регионов, надежной площадки для реализации инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.