В Пензенской области ожидают инвестиции в объеме 80 млрд рублей в этом году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Инвестиции в экономику Пензенской области в 2018 году ожидаются в объеме более 80 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Иван Белозерцев.

"В 2017 году объем инвестиций составил свыше 70 миллиардов рублей, на 2018 год мы планируем, что объем инвестиций составит свыше 80 миллиардов рублей", — сказал он.

По его словам, Пензенская область – динамично развивающийся регион, обладающий высоким промышленным, инновационным и научным потенциалом, кадрами, большими возможностями сельского и лесного хозяйства, хорошей логистикой.

"Для инвесторов созданы все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Мы сопровождаем все проекты в режиме "одного окна", делаем так, чтобы им было комфортно работать на пензенской земле. У нас есть налоговые преференции, мы по каждому проекту принимаем решение в зависимости от объема вложений", — отметил губернатор.

По его словам, в регионе работают компании с участием иностранного капитала, такие как Sucden (Франция), Hochland (Германия), AGSEN (Турция) и другие. В рамках ПМЭФ планируется подписание соглашения с компанией "Дамате", которая также реализует в регионе инвестпроекты.

"Планируем подписать соглашение с компанией "Дамате" и Россельхозбанком по проекту строительству завода по переработке мяса индейки на 5,7 миллиарда рублей. Эта компания присутствует в Пензенской области. Она сегодня лидер по объему производства мяса, поставляет свою продукцию на экспорт. В этом году она запустит вторую очередь завода, и объем производства будет составлять 156-160 тысяч тонн мяса индейки в год", — сказал Белозерцев.

Он напомнил, что в регионе с группой ГК "Черкизово" реализуется проект по развитию свиноводства. "В этом году будут введены две площадки по 40 тысяч голов, в следующем году – еще одна площадка на 40 тысяч голов. Всего до мая 2020 года мы планируем построить 10 площадок по 40 тысяч голов свиней. Это большой объем, который дает возможность создать рабочие места, увеличить объем производства мяса свинины на территории Пензенской области", — сказал глава региона.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.