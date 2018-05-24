Британия стала менее привлекательной для инвесторов, считает Титов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает, что Британия стала менее привлекательной для инвесторов после случая с предпринимателем Борисом Абрамовичем, страна поступает нечестно, меняя правила игры.

"Англия меняет правила игры и это не в ее пользу, не делает ей чести. Англия всегда была среди государств, у которых среди козырей экономической политики всегда на 100% было выполнение законов и тех правил игры, которые сами создают. Поэтому туда ехали инвесторы, поэтому они хранили там деньги, потому что это место было одним из самых безопасных для них", — сказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, не надо ли России ответить Британии после случая с Абрамовичем?

"К сожалению, то, что сейчас происходит — это изменение в принципе не только среды юридической, это изменение Англии. Существенное изменение имиджа страны, вообще атмосферы английской — все меняется. Наверно становятся более американской, чем европейской, и в этом смысле очень жалко. Я считаю, что это нечестно и юридически, и по-человечески", — добавил он.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича писало, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла больше трех недель назад. Источник из окружения Абрамовича пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы — речь, по его словам, идёт о затянувшейся процедуре продления. Газета Daily Telegraph утверждает, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.