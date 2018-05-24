С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Россия могла бы содействовать развитию солнечной энергетики Ливии, заявил министр иностранных дел правительства нацсогласия Ливии Мохамед Тахир Сияла.

"В Ливии огромное количество солнечных дней, и можно развивать солнечную энергию. И многие европейцы мечтают о том, чтобы производить солнечную энергию в Ливии, которая могла бы передаваться и была бы дешевой. И Россия могла бы также содействовать развитию в этом отношении", — сказал Сияла на ПМЭФ.

Он также добавил, что Ливия приветствует те страны, которые готовы вкладывать средства в строительство недвижимости для туризма.

По словам Сиялы, Ливия планирует развивать транспортную инфраструктуру и наращивать мощности по переработке нефти.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.