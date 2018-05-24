Деньгов сообщил об интересе Ливии в поставках систем безопасности из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Спецслужбы Ливии заинтересованы в поставках российских систем безопасности, которые не выходят за рамки оружейного эмбарго ООН, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"В прошлом месяце к нам приезжали представители спецслужб ливийских, которые встретились с рядом представителей наших спецслужб. Были заинтересованы в организации поставок систем безопасности, конечно, в рамках оружейного эмбарго, которое существует в отношении Ливии", — сказал Деньгов, выступая на ПМЭФ.

По его словам, в этом вопросе "Россия развивается, корпорация "Ростех" в этом преуспевает".

"На сегодняшний день мы видим это как серьезный пункт, о котором можно говорить в дальнейшем экономическом сотрудничестве", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.