Мединский поручил "Союзмультфильму" отказаться от госсубсидий за три года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поставил перед "Союзмультфильмом" задачу в течение трех лет зарабатывать достаточно, чтобы отказаться от государственного субсидирования и дать развитие "Золотой коллекции" студии, об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Он (Мединский) поставил задачу за три года отказаться от государственного субсидирования… И на самом деле наша задача через три года постараться зарабатывать достаточно для того, чтобы можно было жить без субсидий. Это первое. Второе, Владимир Ростиславович очень четко ставит задачи для продолжения проекта "Золотой коллекции". Нужно, чтобы эти герои получили новое развитие и новую жизнь. И мы это много обсуждаем. Также важно развивать полнометражную анимацию, потому что семейной полнометражной анимации сегодня недостаточно. Потенциал рынка внутреннего и международного огромен. И поэтому, конечно, важно, чтобы мы туда двигались", — сказала Слащева.
Она уточнила, что ранее студия в разные годы получила госсубсидии на текущую деятельность, в частности, на реконструкции, капремонты, закупку оборудования, программное обеспечение.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил вновь назначить Мединского министром культуры РФ. Позднее Путин подписал соответствующий указ. Слащева отметила, что относится к переназначению Мединского на пост очень позитивно, поскольку он полностью погружен в то, что сейчас происходит в российской культуре, и уделяет большое внимание кино и анимации.
"Министр серьезно заинтересован в развитии этих секторов. И за период его работы российское кино сделало невероятный скачок… И я могу констатировать, что за последние пять лет мы полюбили современное российское кино, по-настоящему полюбили. Мы стали голосовать за него рублем, а российские фильмы впервые стали превышать сборы блокбастеров. И это произошло в первую очередь благодаря команде министерства культуры, которая интенсивно занималась этой темой", — подчеркнула собеседница агентства.
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