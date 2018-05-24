На ВДНХ появится мультимедийный центр "Союзмультфильма"

Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Мультимедийный центр "Союзмультфильм" откроется на ВДНХ, сейчас ведется реконструкция павильона, где он будет располагаться, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Мы в настоящее время находимся на стадии реконструкции павильона №7 (ВДНХ), который называется "Семена", в котором планируется открытие мультимедийного центра "Союзмультфильма". Это совместный проект правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и "Союзмультфильма", где мы отвечаем как раз за тематическое наполнение и управление данным мультимедийным центром", — сообщила Слащева на полях ПМЭФ.

Она добавила, что сейчас уже идут работы по реконструкции самого павильона, а до конца года начнутся уже основные работы.

"Там будет интерактивный музей, даже чуть больше, чем музей, и можно сказать, центр "Союзмультфильма", — уточнила Слащева.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.