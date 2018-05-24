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Петербургский международный экономический форум

На ВДНХ появится мультимедийный центр "Союзмультфильма"

18:5124.05.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПредседатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Мультимедийный центр "Союзмультфильм" откроется на ВДНХ, сейчас ведется реконструкция павильона, где он будет располагаться, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.

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© Фото : Детская Академия Кино и Телевидения Алексея Покровского
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"Мы в настоящее время находимся на стадии реконструкции павильона №7 (ВДНХ), который называется "Семена", в котором планируется открытие мультимедийного центра "Союзмультфильма". Это совместный проект правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и "Союзмультфильма", где мы отвечаем как раз за тематическое наполнение и управление данным мультимедийным центром", — сообщила Слащева на полях ПМЭФ.

Она добавила, что сейчас уже идут работы по реконструкции самого павильона, а до конца года начнутся уже основные работы.

"Там будет интерактивный музей, даже чуть больше, чем музей, и можно сказать, центр "Союзмультфильма", — уточнила Слащева.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

Первый день работы ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.Президент РФ Владимир Путин и директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на стенде Международного информационного агентстваРоссия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.Посетители у павильона АФК Система на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТоржественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.Участники во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМедиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЙогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.Йогин, мистик, основатель фонда «Иша» Садхгуру на пленарной сессии Сбербанка Транзитный мир: что завтра? в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).Исполнительный директор Huawei Technologies Co.,Ltd. Го Пин и президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера (справа) во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Участник Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.Участники дискуссии Будущее рынков труда в конференц-зале Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
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