Ливия ведет переговоры о поставках около миллиона тонн зерна из России

Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото

Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ливия ведет переговоры с Россией о поставке около 1 миллиона тонн зерна, заявил глава МИД ливийского правительства национального согласия Мохамед Тахир Сияла.

"Сейчас, например, обсуждается вопрос о поставке российского зерна в Ливию, чуть меньше миллиона тонн", — сказал он на ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.