Глава РАН рассказал о предстоящей встрече с Голиковой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил РИА Новости в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, что намерен в ближайшее время обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая будет курировать развитие науки, вопросы участия РАН в подготовке нового национального проекта в этой области.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки.

"В Российской академии наук мы сейчас готовимся к тому, чтобы принять участие в формировании этого (национального) проекта. Более того, у нас планируется встреча с руководством правительства, которое курирует это направление, с тем чтобы определить, каким образом полноценно использовать возможности и идеи, которые предлагает Российская академия наук", — сказал Сергеев.

"Мы планируем ближайшую встречу с вице-премьером Татьяной Алексеевной Голиковой, которая курирует образование", — добавил Сергеев. По его словам, пока вопросы науки не указаны в "должностных проекциях" вице-премьеров.

"Но ясно, что если теперь есть министерство науки и высшего образования, то, по-видимому, вопросы образования и науки (на уровне вице-премьеров) будет курировать Татьяна Алексеевна", — сказал Сергеев.