Глава Калининградской области надеется на приток туристов в регион после ЧМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает на приток туристов после чемпионата мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Калининграде, рассказал глава региона в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума.
"И, конечно, у нас уникальные места, и природное богатство, и уникальное исторические наследие, различные архитектурные шедевры", — добавил губернатор.
Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Кроме матча Сербия-Швейцария 22 июня, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.