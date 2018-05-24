Глава Калининградской области надеется на приток туристов в регион после ЧМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает на приток туристов после чемпионата мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Калининграде, рассказал глава региона в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума.

"У нас жеребьевка великолепная, шесть команд европейские, очень надеюсь, что мы испытаем тот эффект, который испытала Польша, например, во время Евро (чемпионата Европы по футболу 2012 года): спустя несколько лет были такие волны туристов из тех стран, чьи команды у них играли. Мы надеемся, что те, кто приедет поболеть, расскажут своим друзьям, сами вернутся к нам, по достоинству оценив ту новую инфраструктуру, которую мы создали", — сказал Алиханов.

"И, конечно, у нас уникальные места, и природное богатство, и уникальное исторические наследие, различные архитектурные шедевры", — добавил губернатор.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Кроме матча Сербия-Швейцария 22 июня, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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