Чиновников призвали исходить из соображений этики при выборе места отдыха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Российские чиновники, которым никто не вправе отказать в праве выбора места отдыха, должны руководствоваться этическими соображениями в этом вопросе, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. При этом предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве.

"В конституции РФ закреплено право граждан страны на свободу перемещения, человек вправе планировать свои поездки. Я считаю, что человек вправе отдыхать там, где ему хочется. Но если меня, например, где-то не любят, не уважают и не хотят видеть, должен ли я приходить к таким людям в гости и стоит ли это делать? Насколько я буду себя комфортно там чувствовать?" — отметил Сафонов в беседе, которая состоялась на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

По его мнению, человек имеет право отдыхать там, где он хочет, но принимать решение стоит исходя из разных факторов, в том числе введения санкций против страны, гражданином которой он является.

"Санкции — это очень убедительный мотив не ехать в ту или иную страну, которая ввела санкции против России. Здесь следует руководствоваться этическими соображениями", — считает глава Ростуризма.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.