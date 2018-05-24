ВТБ и власти Бурятии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между ВТБ и властями Бурятии подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства республики.

"В рамках Петербургского международного экономического форума главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и заместителем президента — председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и регионом. Стороны намерены развивать взаимодействие в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории республики, в том числе по внедрению современных банковских технологий и инфраструктуры, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов и программ", — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства сообщает, что по итогам первого квартала 2018 года корпоративный кредитный портфель банка в регионе составил 8,8 миллиарда рублей, 80% от этой суммы приходится на кредитование предприятий среднего бизнеса. С начала 2016 года в рамках различных федеральных программ банк заключил 18 кредитных соглашений на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.