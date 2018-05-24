Торжественное открытие XXII Петербургского международного экономического форума прошло в четверг в Северной столице России. Деловая программа первого дня ПМЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Первый день работы ПМЭФ-2018
18:2224.05.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.
Посетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.
Певица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТоржественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.
Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМедиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЙогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Участники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.
Участники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
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