Правительство разработает меры по развитию соцобслуживания в регионах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Предстоит преодолеть негативную тенденцию, сложившуюся в сельской местности из-за не всегда удачной оптимизации первичного звена здравоохранения, необходимо совместно с региональными властями отработать комплекс мер по поддержке граждан в сфере соцобслуживания в целом и развивать инфраструктуру, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве.

"Очень важная тема, которая получила отражение в послании — это не всегда удачная оптимизация первичного звена здравоохранения, которая произошла в отдельных регионах страны. Сегодня нам предстоит преодолеть негативную тенденцию, это будет сложно, которая сложилась в сельской местности. К сожалению, смертность в сельской местности выше, чем в городской. С одной стороны, это объективно, с другой стороны, это связано с тем, что там оптимизация, о которой говорил президент, в отдельных регионах сельской местности проходила не очень продуманно", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Она пояснила, что это привело к тому, что в 2014-2017 годах сокращалось число ФАПов, фельдшерских пунктов — первичного звена, которое является "первым контактным звеном с пациентом и которое призвано выявлять и маршрутизировать дальше пациента в случае, если определено какое-то заболевание".

"Конечно, на эту тему вместе с региональными властями предстоит обратить самое серьезное внимание, отработать соответствующий комплекс мер, который будет нацелен на поддержку граждан, проживающих в сельской местности, причем не только в здравоохранении, но и в сфере социального обслуживания, потому что граждане пенсионного возраста, которые больны, нуждаются в уходе и соответствующей, повторяюсь, инфраструктуре", — добавила вице-премьер РФ.

В то же время, подчеркнула она, здравоохранение, соцобслуживание без развития инфраструктуры, пространственного развития "тоже ничего не сможет сделать". "Транспортная доступность — путем доезда до ближайших учреждений — это тоже очень чрезвычайно важно", — сказала она.

По ее мнению, очень важно развивать и тему активного долголетия, задачи по увеличению продолжительности жизни "амбициозны".

"Эта тема, которая сегодня поддерживается Всемирной организацией здравоохранения. Это существенный вклад в увеличение продолжительности жизни, а значит и инфрастуктура, которую мы должны создавать, должна быть нацелена на этих людей, на вовлечение их в активную жизнь и сохранение их в социуме как активных граждан нашего общества", — заключила Голикова.