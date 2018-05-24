Никифоров заявил о потребности в широкой повестке по цифровой экономике

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Экс-глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что новому министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предстоит сформировать широкую повестку в контексте цифровой экономики.

"Это все-таки формирование более широкой повестки в контексте цифровой экономики. Потому что это уже будет не просто про связь, программирование, это будет про то, как меняются отрасли. То есть новому министерству придется уже заниматься тем, как цифровизировать образование, здравоохранение и т.д.", — сказал Никифоров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018, отвечая на вопрос, какие задачи, по его мнению, стоят перед новым министерством.

"Думаю, что это очень хороший план. Как мне известно, есть такая очень тесная товарищеская связка между новым вице-премьером (Максим Акимов — ред.) и новым министром (Константин Носков — ред.), и я думаю, что это тоже пойдет на пользу", — сказал Никифоров.

"При политической поддержке президента, председателя правительства, которая, в том числе, выражается и в том, что в названии министерства появилось два новых слова — цифровое развитие, при том, что принята программа "Цифровая экономика" и приняты такие кадровые решения, я считаю, что это хорошая точка для старта, для того, чтобы смело, решительно предлагать амбициозные проекты, отстаивать свою точку зрения, добиваться выделения необходимых ресурсов и принятия соответствующих нормативных актов", — добавил экс-глава Минкомсвязи.

По его словам словам, Россия одной из первых начала заниматься цифровизацией экономики.

"Точно не поздно (РФ начала цифровизацию экономики — ред.). Мы идем одними из первых. Самое главное у нас — это человеческий капитал и уже реализованные проекты. Ведь в большинстве стран нет ни "Яндекса", ни "Лаборатории Касперского", ни 1С, ни Mail.ru и многих других", — сказал экс-министр.